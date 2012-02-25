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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кайзерслаутерн
Майнц - Кайзерслаутерн: обзор матча 25 февраля 2012
Майнц
25.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
2'
М. Зидан
17'
А. Салаи
30'
Н. Мюллер
74'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кайзерслаутерн
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Ю. Дерстрофф
Замена
А. Иваншиц
️️️️
М. Зидан
ГОЛ! 4:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Н. Бунгерт
Замена
С. Аллагуи
️️️️
А. Салаи
Желтая карточка
Н. Йоргенсен
Желтая карточка
Ю. Дерстрофф
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Д. Куемаха
Замена
К. Фортунис
️️️️
К. Тифферт
Желтая карточка
Ф. Дик
ГОЛ! 3:0!
Н. Мюллер
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
Пас отдал
Э. Сото
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Зидан
Пас отдал
Н. Мюллер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
20
Родней
ЦЗ
26
Стивен Зельнер
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-4-3
28
Веткло
8
Забавник
27
Кирхгофф
26
Бунгерт
33
Калиджиури
9
Мюллер
8
Полански
19
Сото
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
10
Зидан
4-3-3
1
Трапп
24
Яхья
6
Абель
2
Шимунек
23
Дик
16
Борысюк
8
Тифферт
21
Де Вит
2
Вагнер
48
Дерстрофф
19
Куемаха
10
Зидан
23
Иваншиц
23
Иваншиц
10
Зидан
8
Полански
10
Малли
10
Малли
8
Полански
11
Салаи
9
Аллагуи
9
Аллагуи
11
Салаи
48
Дерстрофф
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
48
Дерстрофф
8
Тифферт
7
Фортунис
7
Фортунис
8
Тифферт
19
Куемаха
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
19
Куемаха
Остались в запасе
Майнц
Кайзерслаутерн
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
26
Стивен Зельнер
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
20
Родней
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
Остались в запасе
26
Стивен Зельнер
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
20
Родней
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Майнц - Кайзерслаутерн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Брюхвег
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