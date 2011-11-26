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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Кайзерслаутерн
Нюрнберг - Кайзерслаутерн: обзор матча 26 ноября 2011
Нюрнберг
26.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
14'
Т. Чендлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
М. Фойлнер
+1
Замена
У. Камавуака
️️️️
К. Айглер
+1
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Й. Хегелер
Желтая карточка
Т. Пекхарт
Желтая карточка
А. Коэн
Желтая карточка
А. Эссвайн
Замена
А. Немец
️️️️
О. Шахан
Замена
К. Вальх
️️️️
О. Кирх
Замена
А. Коэн
️️️️
Д. Дидави
Замена
К. Фортунис
️️️️
П. Де Вит
Желтая карточка
Д. Куемаха
ГОЛ! 1:0!
Т. Чендлер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
33
Клеменс Вальх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
4-3-1-2
1
Шефер
21
Платтенхардт
5
Марох
2
Вольшайд
22
Чендлер
35
Эссвайн
3
Симонс
13
Хегелер
10
Дидави
17
Пекхарт
8
Айглер
4-4-2
1
Трапп
6
Абель
6
Орбан
25
Амедик
0
Бугера
21
Кирх
8
Тифферт
10
Шахан
21
Де Вит
19
Куемаха
9
Шехтер
13
Хегелер
8
Фойлнер
8
Фойлнер
13
Хегелер
10
Дидави
36
Коэн
36
Коэн
10
Дидави
8
Айглер
36
Камавуака
36
Камавуака
8
Айглер
21
Де Вит
7
Фортунис
7
Фортунис
21
Де Вит
21
Кирх
33
Вальх
33
Вальх
21
Кирх
10
Шахан
37
Немец
37
Немец
10
Шахан
Остались в запасе
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Нюрнберг - Кайзерслаутерн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
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