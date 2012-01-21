Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Вердер
Кайзерслаутерн - Вердер: обзор матча 21 января 2012
Кайзерслаутерн
21.01.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Вердер
Замена
О. Кирх
️️️️
К. Тифферт
Желтая карточка
Л. Шмитц
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
К. Фортунис
Желтая карточка
К. Тифферт
Желтая карточка
Я. Сверчок
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
М. Сильвестр
️️️️
С. Предль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Вердер
1
Тим Визе
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
0
Бугера
20
Родней
2
Шимунек
23
Дик
8
Тифферт
10
Шахан
21
Де Вит
7
Фортунис
10
Сверчок
19
Куемаха
3-3-2-2
1
Визе
22
Игньевски
19
Папастатопулос
4
Предль
8
Фритц
28
Трибулл
26
Шмитц
11
Экичи
44
Баргфреде
9
Розенберг
14
Писарро
8
Тифферт
21
Кирх
21
Кирх
8
Тифферт
7
Фортунис
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
7
Фортунис
4
Предль
16
Сильвестр
16
Сильвестр
4
Предль
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Вердер
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
33
Кристиан Фандер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
37
Адам Немец
ЦФ
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Кайзерслаутерн - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
Новости команд
Все
Кайзерслаутерн
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+