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Кайзерслаутерн - Вольфсбург
Кайзерслаутерн - Вольфсбург: обзор матча 03 марта 2012
Кайзерслаутерн
03.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Вольфсбург
Желтая карточка
Я. Шимунек
Замена
А. Мадлунг
️️️️
М. Русс
Замена
К. Фортунис
️️️️
Р. Сукута-Пазу
Желтая карточка
Р. Сукута-Пазу
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
Э. Вутен
️️️️
П. Де Вит
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Ю. Дерстрофф
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
М. Шефер
Замена
Й. Ороско
️️️️
А. Дежага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
4
Марсель Шефер
ЛП
7
Жозуэ
ЦП
14
Крис
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Кайзерслаутерн
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
26
Стивен Зельнер
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Эндрю Вутен
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
4-4-2
21
Зиппель
18
Йессен
6
Абель
2
Шимунек
23
Дик
16
Борысюк
21
Де Вит
8
Тифферт
19
Сукута-Пазу
2
Вагнер
48
Дерстрофф
4-4-2
16
Бенальо
28
Треш
23
Русс
33
Лопес
13
Родригес
21
Дежага
7
Жозуэ
14
Крис
4
Шефер
9
Манджукич
10
Хельмес
21
Де Вит
37
Вутен
37
Вутен
21
Де Вит
19
Сукута-Пазу
7
Фортунис
7
Фортунис
19
Сукута-Пазу
48
Дерстрофф
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
48
Дерстрофф
23
Русс
39
Мадлунг
39
Мадлунг
23
Русс
4
Шефер
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
4
Шефер
21
Дежага
30
Ороско
30
Ороско
21
Дежага
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Вольфсбург
26
Стивен Зельнер
ЦП
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
91
Себастьян Полтер
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
26
Стивен Зельнер
ЦП
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
91
Себастьян Полтер
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Кайзерслаутерн - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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