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Расписание матчей
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Вердер - Кайзерслаутерн
Вердер - Кайзерслаутерн: обзор матча 06 августа 2011
Вердер
06.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
60'
М. Розенберг
81'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кайзерслаутерн
Замена
М. Амедик
️️️️
Т. Пецос
ГОЛ! 2:0!
М. Розенберг
Пас отдал
Весли
Желтая карточка
Ф. Дик
Желтая карточка
Весли
Замена
К. Фортунис
️️️️
П. Де Вит
ГОЛ! 1:0!
М. Розенберг
Пас отдал
Л. Шмитц
Замена
Весли
️️️️
М. Марин
Замена
И. Шехтер
️️️️
Р. Сукута-Пазу
Замена
М. Экичи
️️️️
Ф. Баргфреде
17'
Желтая карточка
Р. Сукута-Пазу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
11
Весли
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Мартин Амедик
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
33
Клеменс Вальх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Визе
19
Папастатопулос
31
Вольф
4
Мертезакер
26
Шмитц
8
Фритц
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
9
Розенберг
9
Ти
4-5-1
1
Трапп
23
Дик
6
Абель
20
Родней
18
Йессен
19
Сукута-Пазу
8
Тифферт
16
Иличевич
6
Пецос
10
Шахан
21
Де Вит
44
Баргфреде
11
Экичи
11
Экичи
44
Баргфреде
22
Марин
11
Весли
11
Весли
22
Марин
6
Пецос
25
Амедик
25
Амедик
6
Пецос
21
Де Вит
7
Фортунис
7
Фортунис
21
Де Вит
19
Сукута-Пазу
9
Шехтер
9
Шехтер
19
Сукута-Пазу
Остались в запасе
Вердер
Кайзерслаутерн
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
27
Флориан Тринкс
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
33
Клеменс Вальх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
27
Флориан Тринкс
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
33
Клеменс Вальх
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Вердер - Кайзерслаутерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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