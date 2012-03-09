Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кайзерслаутерн
Штутгарт - Кайзерслаутерн: обзор матча 09 марта 2012
Штутгарт
09.03.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Кайзерслаутерн
Замена
И. Шехтер
️️️️
Ю. Дерстрофф
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
С. Оказаки
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Харник
Замена
Какау
️️️️
Т. Хайнал
Замена
О. Шахан
️️️️
Р. Сукута-Пазу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Кайзерслаутерн
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
26
Стивен Зельнер
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Эндрю Вутен
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-3-3
26
Ульрайх
5
Нидермайер
35
Таски
2
Сакаи
23
Булахруз
15
Хайнал
6
Квист
8
Кузманович
30
Оказаки
11
Ибишевич
22
Харник
4-4-2
21
Зиппель
23
Дик
6
Абель
2
Шимунек
18
Йессен
19
Сукута-Пазу
16
Борысюк
21
Де Вит
8
Тифферт
2
Вагнер
48
Дерстрофф
30
Оказаки
10
Гебхарт
10
Гебхарт
30
Оказаки
15
Хайнал
18
Какау
18
Какау
15
Хайнал
22
Харник
20
Шибер
20
Шибер
22
Харник
19
Сукута-Пазу
10
Шахан
10
Шахан
19
Сукута-Пазу
48
Дерстрофф
9
Шехтер
9
Шехтер
48
Дерстрофф
Остались в запасе
Штутгарт
Кайзерслаутерн
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
37
Эндрю Вутен
ЦФ
26
Стивен Зельнер
ЦП
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
Остались в запасе
37
Эндрю Вутен
ЦФ
26
Стивен Зельнер
ЦП
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Штутгарт - Кайзерслаутерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Кайзерслаутерн
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+