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Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Шальке-04
Кайзерслаутерн - Шальке-04: обзор матча 18 марта 2012
Кайзерслаутерн
18.03.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 4
Завершен
Шальке-04
3'
Родней
39'
Л. Холтби
45'
К. Хунтелаар
51'
Рауль
81'
Д. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Шальке-04
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Т. Пукки
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ! 1:4!
Д. Фарфан
Пас отдал
Л. Холтби
Замена
К. Мориц
️️️️
Рауль
Замена
Я. Сверчок
️️️️
С. Вагнер
Замена
Э. Вутен
️️️️
П. Де Вит
ГОЛ! 1:3!
Рауль
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
К. Фортунис
️️️️
О. Шахан
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
ГОЛ! 1:1!
Л. Холтби
Пас отдал
К. Хунтелаар
ГОЛ! 1:0!
Родней
Пас отдал
К. Тифферт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
27
Мэттью Патерсон
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Рауль
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Танос Пецос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Эндрю Вутен
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-3-3
21
Зиппель
18
Йессен
6
Абель
20
Родней
23
Дик
21
Де Вит
8
Тифферт
10
Шахан
2
Вагнер
9
Шехтер
27
Патерсон
4-2-2-2
26
Хильдебранд
2
Учида
14
Пападопулос
32
Матип
28
Фукс
13
Джонс
90
Холтби
7
Рауль
7
Дракслер
21
Хунтелаар
8
Фарфан
21
Де Вит
37
Вутен
37
Вутен
21
Де Вит
10
Шахан
7
Фортунис
7
Фортунис
10
Шахан
2
Вагнер
10
Сверчок
10
Сверчок
2
Вагнер
7
Рауль
18
Мориц
18
Мориц
7
Рауль
21
Хунтелаар
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
21
Хунтелаар
7
Дракслер
20
Пукки
20
Пукки
7
Дракслер
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Шальке-04
1
Кевин Трапп
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Кайзерслаутерн - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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