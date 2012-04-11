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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Кайзерслаутерн
Байер - Кайзерслаутерн: обзор матча 11 апреля 2012
Байер
11.04.2012, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
1'
Ш. Кисслинг
57'
С. Рольфес
69'
Ш. Райнарц
42'
Ю. Дерстрофф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Кайзерслаутерн
Замена
Т. Пецос
️️️️
П. Де Вит
Замена
Б. Очипка
️️️️
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 3:1!
Ш. Райнарц
Пас отдал
Т. Барнетта
Замена
Э. Вутен
️️️️
Ю. Дерстрофф
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 2:1!
С. Рольфес
Желтая карточка
Ф. Дик
Замена
М. Ортега
️️️️
Р. Аугусто
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дерстрофф
Пас отдал
К. Фортунис
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Э. Дердийок
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
7
Штефан Райнарц
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
АП
9
Эрен Дердийок
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Байер
15
Рене Адлер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
61
Самед Йесил
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
37
Эндрю Вутен
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
4-2-3-1
1
Лено
3
Кадлец
21
Топрак
8
Кастро
2
Фридрих
7
Райнарц
6
Рольфес
20
Шюррле
7
Аугусто
9
Дердийок
11
Кисслинг
4-4-1-1
21
Зиппель
23
Дик
24
Яхья
6
Абель
0
Бугера
21
Кирх
21
Де Вит
19
Сукута-Пазу
10
Шахан
7
Фортунис
48
Дерстрофф
11
Кисслинг
5
Очипка
5
Очипка
11
Кисслинг
9
Дердийок
10
Барнетта
10
Барнетта
9
Дердийок
7
Аугусто
10
Ортега
10
Ортега
7
Аугусто
48
Дерстрофф
37
Вутен
37
Вутен
48
Дерстрофф
21
Де Вит
6
Пецос
6
Пецос
21
Де Вит
Остались в запасе
Байер
Кайзерслаутерн
61
Самед Йесил
ЦФ
15
Рене Адлер
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Остались в запасе
61
Самед Йесил
ЦФ
15
Рене Адлер
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Крассимир Балаков
Статистика матча Байер - Кайзерслаутерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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