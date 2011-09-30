Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Штутгарт
Кайзерслаутерн - Штутгарт: обзор матча 30 сентября 2011
Кайзерслаутерн
30.09.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Штутгарт
52'
Какау
69'
Х. Булахруз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Штутгарт
+1
Замена
И. Траоре
️️️️
Какау
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
Замена
Г. Вермут
️️️️
О. Кирх
Желтая карточка
И. Шехтер
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
С. Оказаки
ГОЛ! 0:2!
Х. Булахруз
Пас отдал
М. Харник
ГОЛ! 0:1!
Какау
Пас отдал
Х. Булахруз
Желтая карточка
Ф. Дик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
18
Какау
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
33
Клеменс Вальх
ПП
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-4-2
1
Трапп
18
Йессен
20
Родней
25
Амедик
23
Дик
8
Тифферт
6
Пецос
19
Сукута-Пазу
21
Кирх
19
Куемаха
9
Шехтер
4-2-4
26
Ульрайх
23
Булахруз
3
Родригес
35
Таски
15
Бока
15
Хайнал
6
Квист
22
Харник
88
Погребняк
30
Оказаки
18
Какау
21
Кирх
28
Вермут
28
Вермут
21
Кирх
18
Какау
16
Траоре
16
Траоре
18
Какау
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
30
Оказаки
10
Гебхарт
10
Гебхарт
30
Оказаки
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Штутгарт
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
33
Клеменс Вальх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
33
Клеменс Вальх
ПП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Кайзерслаутерн - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
Новости команд
Все
Кайзерслаутерн
Штутгарт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+