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Ганновер-96 - Кайзерслаутерн
Ганновер-96 - Кайзерслаутерн: обзор матча 05 мая 2012
Ганновер-96
05.05.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
38'
А. Бугера (АГ)
71'
Д. Я Конан
7'
П. Де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Кайзерслаутерн
Замена
А. Лала
️️️️
К. Рауш
Замена
М. Шмидебах
️️️️
Я. Шлаудрафф
ГОЛ! 2:1!
Д. Я Конан
Замена
Э. Вутен
️️️️
И. Шехтер
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
Желтая карточка
К. Шульц
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
О. Шахан
️️️️
Ю. Дерстрофф
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Бугера
Желтая карточка
Ф. Дик
ГОЛ! 0:1!
П. Де Вит
Пас отдал
О. Кирх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Стивен Черундоло
ЛЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ПЗ
18
Сержиу Пинту
ЛП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦП
34
Константин Рауш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Карлитуш
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Стивен Зельнер
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
37
Эндрю Вутен
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
2
Погатец
5
Эггиманн
19
Шульц
18
Пинту
34
Рауш
25
Абделлауе
13
Штиндль
11
Конан
13
Шлаудрафф
4-3-1-2
21
Зиппель
23
Дик
24
Яхья
6
Абель
0
Бугера
21
Кирх
21
Де Вит
16
Борысюк
7
Фортунис
48
Дерстрофф
9
Шехтер
34
Рауш
68
Лала
68
Лала
34
Рауш
13
Шлаудрафф
24
Шмидебах
24
Шмидебах
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
9
Шехтер
37
Вутен
37
Вутен
9
Шехтер
9
Шехтер
3
Хайнц
3
Хайнц
9
Шехтер
48
Дерстрофф
10
Шахан
10
Шахан
48
Дерстрофф
Остались в запасе
Ганновер-96
Кайзерслаутерн
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
26
Стивен Зельнер
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Главный тренер
Крассимир Балаков
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Карлитуш
ЦФ
Остались в запасе
26
Стивен Зельнер
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Крассимир Балаков
Статистика матча Ганновер-96 - Кайзерслаутерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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