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Кайзерслаутерн - Нюрнберг
Кайзерслаутерн - Нюрнберг: обзор матча 14 апреля 2012
Кайзерслаутерн
14.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Нюрнберг
43'
Д. Дидави
73'
Т. Пекхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Нюрнберг
Желтая карточка
Т. Пекхарт
Замена
А. Коэн
️️️️
Д. Дидави
Замена
Родней
️️️️
А. Яхья
ГОЛ! 0:2!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Д. Дидави
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Р. Мак
Замена
Й. Хегелер
️️️️
М. Франтц
Замена
С. Вагнер
️️️️
Ю. Дерстрофф
Замена
Т. Пецос
️️️️
К. Тифферт
ГОЛ! 0:1!
Д. Дидави
Пас отдал
М. Франтц
Желтая карточка
Т. Симонс
Желтая карточка
К. Фортунис
Желтая карточка
Т. Чендлер
Желтая карточка
Ю. Дерстрофф
Желтая карточка
К. Тифферт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
37
Эндрю Вутен
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
3-5-1-1
21
Зиппель
0
Бугера
6
Абель
24
Яхья
8
Тифферт
19
Сукута-Пазу
21
Де Вит
10
Шахан
21
Кирх
7
Фортунис
48
Дерстрофф
4-3-2-1
1
Шефер
22
Чендлер
5
Марох
2
Вольшайд
22
Пинола
8
Франтц
3
Симонс
5
Балич
10
Дидави
21
Мак
17
Пекхарт
24
Яхья
20
Родней
20
Родней
24
Яхья
8
Тифферт
6
Пецос
6
Пецос
8
Тифферт
48
Дерстрофф
2
Вагнер
2
Вагнер
48
Дерстрофф
8
Франтц
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Франтц
10
Дидави
36
Коэн
36
Коэн
10
Дидави
21
Мак
8
Фойлнер
8
Фойлнер
21
Мак
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
37
Эндрю Вутен
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
Главный тренер
Крассимир Балаков
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
37
Эндрю Вутен
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Кайзерслаутерн - Нюрнберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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