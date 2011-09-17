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Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Майнц
Кайзерслаутерн - Майнц: обзор матча 17 сентября 2011
Кайзерслаутерн
17.09.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
24'
Б. Свенссон (АГ)
54'
И. Шехтер
73'
К. Тифферт
15'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Майнц
Замена
К. Фортунис
️️️️
И. Шехтер
Замена
П. Де Вит
️️️️
К. Тифферт
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
Желтая карточка
А. Иваншиц
ГОЛ! 3:1!
К. Тифферт
Замена
Э. Уджа
️️️️
С. Аллагуи
Замена
А. Иваншиц
️️️️
Ю. Полански
Замена
Д. Куемаха
️️️️
К. Вальх
ГОЛ! 2:1!
И. Шехтер
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
З. Штибер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Свенссон
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Риссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
6
Танос Пецос
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
33
Клеменс Вальх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-5-1
1
Трапп
18
Йессен
20
Родней
25
Амедик
23
Дик
21
Кирх
6
Пецос
19
Сукута-Пазу
8
Тифферт
33
Вальх
9
Шехтер
4-4-2
33
Мюллер
3
Поспех
2
Свенссон
4
Новески
26
Бунгерт
8
Полански
10
Штибер
31
Риссе
19
Сото
9
Аллагуи
13
Чупо-Мотинг
8
Тифферт
21
Де Вит
21
Де Вит
8
Тифферт
9
Шехтер
7
Фортунис
7
Фортунис
9
Шехтер
33
Вальх
19
Куемаха
19
Куемаха
33
Вальх
10
Штибер
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
10
Штибер
8
Полански
23
Иваншиц
23
Иваншиц
8
Полански
9
Аллагуи
11
Уджа
11
Уджа
9
Аллагуи
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Майнц
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Иржи Билек
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
28
Кристиан Веткло
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Иржи Билек
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кайзерслаутерн - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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