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Кайзерслаутерн - Фрайбург
Кайзерслаутерн - Фрайбург: обзор матча 22 октября 2011
Кайзерслаутерн
22.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
75'
И. Шехтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Фрайбург
Замена
Т. Пецос
️️️️
П. Де Вит
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
И. Шехтер
Желтая карточка
О. Барт
Желтая карточка
А. Хинкель
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Я. Абдессадки
Желтая карточка
О. Бауманн
ГОЛ! 1:0!
И. Шехтер
Пас отдал
М. Амедик
Замена
Х. Бучер
️️️️
Ф. Баcтианс
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Путило
20'
Желтая карточка
П. Крмас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-4-2
1
Трапп
0
Бугера
25
Амедик
6
Абель
23
Дик
8
Тифферт
21
Де Вит
10
Шахан
21
Кирх
9
Шехтер
19
Куемаха
4-5-1
1
Бауманн
20
Хинкель
11
Крмас
4
Барт
11
Баcтианс
6
Абдессадки
23
Флум
23
Шустер
16
Макиади
14
Путило
61
Сиссе
21
Де Вит
6
Пецос
6
Пецос
21
Де Вит
9
Шехтер
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
9
Шехтер
14
Путило
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Путило
11
Баcтианс
5
Бучер
5
Бучер
11
Баcтианс
6
Абдессадки
27
Райзингер
27
Райзингер
6
Абдессадки
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Фрайбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
21
Мануэль Зальц
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Маркус Зорг
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Остались в запасе
21
Мануэль Зальц
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Маркус Зорг
Статистика матча Кайзерслаутерн - Фрайбург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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