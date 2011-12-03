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Кайзерслаутерн - Герта
Кайзерслаутерн - Герта: обзор матча 03 декабря 2011
Кайзерслаутерн
03.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Герта
6'
Р. Хубник (АГ)
14'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Герта
Желтая карточка
Ф. Дик
Желтая карточка
М. Амедик
Желтая карточка
А. Бугера
Желтая карточка
К. Лелль
Замена
И. Шехтер
️️️️
О. Кирх
Замена
А. Миятович
️️️️
М. Франц
14'
ГОЛ! 1:1!
Раффаэл
Пас отдал
К. Лелль
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Хубник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
4-4-1-1
1
Трапп
0
Бугера
6
Абель
25
Амедик
23
Дик
10
Шахан
21
Де Вит
8
Тифферт
21
Кирх
7
Фортунис
19
Куемаха
4-3-3
1
Крафт
22
Лелль
4
Хубник
5
Франц
3
Кобиашвили
18
Нимайер
16
Оттль
13
Рукавица
11
Раффаэл
10
Ласогга
20
Рамос
21
Кирх
9
Шехтер
9
Шехтер
21
Кирх
5
Франц
4
Миятович
4
Миятович
5
Франц
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Герта
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Кайзерслаутерн - Герта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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