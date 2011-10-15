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Шальке-04 - Кайзерслаутерн
Шальке-04 - Кайзерслаутерн: обзор матча 15 октября 2011
Шальке-04
15.10.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Кайзерслаутерн
62'
К. Хунтелаар (П)
30'
К. Тифферт (П)
72'
Д. Куемаха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
К. Метцельдер
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
К. Тифферт
Желтая карточка
М. Хегер
Замена
Д. Фарфан
️️️️
К. Пападопулос
Замена
Т. Пецос
️️️️
П. Де Вит
ГОЛ! 1:2!
Д. Куемаха
Пас отдал
П. Де Вит
Желтая карточка
А. Бугера
Замена
М. Абель
️️️️
И. Шехтер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Хунтелаар
Красная карточка
Родней
Желтая карточка
Рауль
Замена
Д. Джонс
️️️️
Л. Холтби
+1
Желтая карточка
О. Кирх
Желтая карточка
Ф. Дик
Замена
Л. Уннершталь
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Тифферт
Красная карточка
Р. Ферманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Илиян Мицански
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ферманн
28
Фукс
14
Пападопулос
5
Хеведес
21
Метцельдер
6
Хегер
14
Хурадо
90
Холтби
7
Дракслер
21
Хунтелаар
7
Рауль
4-4-2
1
Трапп
23
Дик
20
Родней
25
Амедик
0
Бугера
21
Кирх
10
Шахан
21
Де Вит
8
Тифферт
19
Куемаха
9
Шехтер
7
Дракслер
1
Уннершталь
1
Уннершталь
7
Дракслер
90
Холтби
13
Джонс
13
Джонс
90
Холтби
14
Пападопулос
8
Фарфан
8
Фарфан
14
Пападопулос
9
Шехтер
6
Абель
6
Абель
9
Шехтер
8
Тифферт
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
8
Тифферт
21
Де Вит
6
Пецос
6
Пецос
21
Де Вит
Остались в запасе
Шальке-04
Кайзерслаутерн
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
21
Тобиас Зиппель
ВР
28
Гиль Вермут
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
28
Гиль Вермут
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Шальке-04 - Кайзерслаутерн
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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