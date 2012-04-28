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Кайзерслаутерн - Боруссия Д
Кайзерслаутерн - Боруссия Д: обзор матча 28 апреля 2012
Кайзерслаутерн
28.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 5
Завершен
Боруссия Д
16'
Ф. Сантана (АГ)
49'
П. Де Вит
18'
Л. Барриос
26'
Л. Барриос
33'
М. Гетце
55'
Л. Барриос
76'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Боруссия Д
Замена
О. Кирх
️️️️
К. Тифферт
Замена
Ф. Кринге
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 2:5!
И. Перишич
Пас отдал
С. Кагава
Замена
С. Кагава
️️️️
Р. Левандовски
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кель
Замена
Ю. Дерстрофф
️️️️
О. Шахан
Желтая карточка
М. Абель
ГОЛ! 2:4!
Л. Барриос
Пас отдал
И. Перишич
ГОЛ! 2:3!
П. Де Вит
Пас отдал
К. Фортунис
Замена
А. Яхья
️️️️
Родней
ГОЛ! 1:3!
М. Гетце
Пас отдал
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:2!
Л. Барриос
Пас отдал
И. Перишич
18'
Желтая карточка
Л. Барриос
18'
ГОЛ! 1:1!
Л. Барриос
Пас отдал
П. Овомойела
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Сантана
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
37
Эндрю Вутен
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Себастьян Кель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кайзерслаутерн
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
4-4-1-1
21
Зиппель
0
Бугера
6
Абель
20
Родней
23
Дик
16
Борысюк
8
Тифферт
10
Шахан
21
Де Вит
7
Фортунис
37
Вутен
4-2-3-1
22
Лангерак
22
Овомойела
28
Сантана
3
Суботич
15
Лев
20
Гюндоган
5
Кель
10
Барриос
27
Гетце
14
Перишич
9
Левандовски
20
Родней
24
Яхья
24
Яхья
20
Родней
8
Тифферт
21
Кирх
21
Кирх
8
Тифферт
10
Шахан
48
Дерстрофф
48
Дерстрофф
10
Шахан
27
Гетце
6
Кринге
6
Кринге
27
Гетце
5
Кель
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Кель
9
Левандовски
10
Кагава
10
Кагава
9
Левандовски
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Боруссия Д
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
Главный тренер
Крассимир Балаков
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кайзерслаутерн - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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