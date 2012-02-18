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Кайзерслаутерн - Боруссия М
Кайзерслаутерн - Боруссия М: обзор матча 18 февраля 2012
Кайзерслаутерн
18.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
63'
Л. Йессен
9'
П. Херрманн
14'
Х. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Боруссия М
+3
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
Ф. Дик
Замена
О. Вендт
️️️️
М. Леки
Желтая карточка
Р. Брауверс
ГОЛ! 1:2!
Л. Йессен
Замена
Д. Куемаха
️️️️
Я. Сверчок
Желтая карточка
С. Вагнер
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
О. Шахан
Замена
Ю. Дерстрофф
️️️️
П. Де Вит
Замена
М. Леки
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
О. Шахан
17'
14'
ГОЛ! 0:2!
Х. Аранго
Пас отдал
М. Ройс
ГОЛ! 0:1!
П. Херрманн
Пас отдал
И. Де Камарго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
27
Мэттью Патерсон
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
26
Стивен Зельнер
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Юки Оцу
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
4-3-3
1
Трапп
18
Йессен
2
Шимунек
20
Родней
23
Дик
21
Де Вит
8
Тифферт
10
Шахан
10
Сверчок
2
Вагнер
27
Патерсон
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
4
Брауверс
24
Янчке
6
Нордтвейт
4
Данте
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
18
Ройс
9
Де Камарго
10
Шахан
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Шахан
21
Де Вит
48
Дерстрофф
48
Дерстрофф
21
Де Вит
10
Сверчок
19
Куемаха
19
Куемаха
10
Сверчок
18
Ройс
38
Чигерчи
38
Чигерчи
18
Ройс
7
Херрманн
7
Леки
7
Леки
7
Херрманн
Леки
17
Вендт
17
Вендт
Леки
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Боруссия М
26
Стивен Зельнер
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
26
Стивен Зельнер
ЦП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Кайзерслаутерн - Боруссия М
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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