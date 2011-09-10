Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кайзерслаутерн
Боруссия М - Кайзерслаутерн: обзор матча 10 сентября 2011
Боруссия М
10.09.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
58'
Х. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
О. Шахан
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
Данте
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Т. Маркс
Замена
О. Шахан
️️️️
Т. Пецос
Желтая карточка
К. Тифферт
Замена
К. Вальх
️️️️
Р. Сукута-Пазу
Желтая карточка
М. Амедик
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
М. Ханке
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
Пас отдал
Т. Янчке
Желтая карточка
И. Шехтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
6
Танос Пецос
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
3
Дамс
4
Данте
24
Янчке
4
Брауверс
33
Нойштедтер
18
Аранго
14
Маркс
18
Ройс
9
Де Камарго
9
Ханке
4-4-1-1
1
Трапп
23
Дик
20
Родней
25
Амедик
18
Йессен
21
Кирх
8
Тифферт
19
Сукута-Пазу
6
Пецос
7
Фортунис
9
Шехтер
18
Ройс
7
Херрманн
7
Херрманн
18
Ройс
14
Маркс
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
14
Маркс
9
Ханке
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Ханке
6
Пецос
10
Шахан
10
Шахан
6
Пецос
19
Сукута-Пазу
33
Вальх
33
Вальх
19
Сукута-Пазу
Остались в запасе
Боруссия М
Кайзерслаутерн
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Боруссия М - Кайзерслаутерн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Кайзерслаутерн
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+