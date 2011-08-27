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Кайзерслаутерн - Бавария
Кайзерслаутерн - Бавария: обзор матча 27 августа 2011
Кайзерслаутерн
27.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
36'
М. Гомес (П)
56'
М. Гомес
68'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Бавария
Красная карточка
И. Иличевич
Замена
Т. Кроос
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
В. Орбан
️️️️
Т. Пецос
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Гомес
Замена
Л. Густаво
️️️️
Д. Алаба
Травма
Д. Боатенг
ГОЛ! 0:3!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
К. Вальх
Желтая карточка
К. Фортунис
Замена
К. Фортунис
️️️️
П. Де Вит
Пенальти не реализован!
М. Гомес
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Желтая карточка
Родней
Желтая карточка
Т. Пецос
Желтая карточка
Д. Алаба
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
6
Танос Пецос
ОП
8
Кристиан Тифферт
(К)
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
5
Давид Алаба
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-4-1
1
Трапп
18
Йессен
20
Родней
25
Амедик
23
Дик
6
Пецос
16
Иличевич
8
Тифферт
21
Де Вит
33
Вальх
9
Шехтер
4-2-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
5
Алаба
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
6
Пецос
6
Орбан
6
Орбан
6
Пецос
33
Вальх
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
33
Вальх
21
Де Вит
7
Фортунис
7
Фортунис
21
Де Вит
5
Алаба
14
Густаво
14
Густаво
5
Алаба
31
Швайнштайгер
8
Кроос
8
Кроос
31
Швайнштайгер
27
Гомес
18
Петерсен
18
Петерсен
27
Гомес
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Бавария
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Матиас Абель
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Кайзерслаутерн - Бавария
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фритц Вальтер
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 17:25 (прямая)
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