Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юлиан Баумгартлингер - статистика

Завершил карьеру
2 января 1988 (38), Зальцбург
#14 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Австрия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.04.2023
Аугсбург
46' - 71'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
1 : 1
21.04.2023
Штутгарт
70' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 28 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
15.04.2023
Аугсбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1 : 3
08.04.2023
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
2 : 2
01.04.2023
Аугсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
1 : 1
18.03.2023
Шальке-04
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
5 : 3
11.03.2023
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 1
04.03.2023
Вердер
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 0
25.02.2023
Аугсбург
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 0
17.02.2023
Хоффенхайм
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
3 : 1
11.02.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
1 : 0
03.02.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 1
28.01.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
1 : 0
25.01.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
4 : 3
22.01.2023
Аугсбург
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
0 : 1
12.11.2022
Бохум
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
2 : 2
09.11.2022
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1 : 2
05.11.2022
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
2 : 1
29.10.2022
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 3
22.10.2022
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
3 : 2
16.10.2022
Аугсбург
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 1
08.10.2022
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 0
17.09.2022
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
0 : 1
09.09.2022
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
0 : 2
04.09.2022
Герта
36' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 0
27.08.2022
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
1 : 2
20.08.2022
Майнц
85' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+