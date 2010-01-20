Орельен Капуэ - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Капуэ
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Капуэ
|Команда
|Булонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|21
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2010
|75' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|20.03.2010
|73' -90'
|Осер (Осер)
|2:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|74'
|13.03.2010
|79' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Осер (Осер)
|10.03.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Осер (Осер)
|06.03.2010
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Валансьен (Валансьен)
|90'
|28.02.2010
|1' -53'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Осер (Осер)
|18'
|14.02.2010
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|06.02.2010
|1' -77'
|Гренобль (Гренобль)
|5:0
|Осер (Осер)
|31.01.2010
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|20.01.2010
|69' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Осер (Осер)
|16.01.2010
|1' -46'
|Осер (Осер)
|0:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|23.12.2009
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:2
|Осер (Осер)
|20.12.2009
|1' -64'
|Осер (Осер)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|15.12.2009
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|0:0
|Осер (Осер)
|06.12.2009
|1' -46'
|Осер (Осер)
|1:3
|Нанси (Нанси)
|28.11.2009
|1' -88'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Осер (Осер)
|75'
|21.11.2009
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:0
|Монако (Монако)
|07.11.2009
|1' -90'
|Ле Ман (Ле Ман)
|0:1
|Осер (Осер)
|48'
|31.10.2009
|1' -86'
|Осер (Осер)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|25.10.2009
|73' -90'
|Осер (Осер)
|3:2
|Лилль (Лилль)
|83'
|03.10.2009
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Осер (Осер)
|38'
|26.09.2009
|1' -46'
|Осер (Осер)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)
|19.09.2009
|1' -74'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Осер (Осер)
|61'
|13.09.2009
|1' -76'
|Осер (Осер)
|2:0
|Ницца (Ницца)