Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орельен Капуэ - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Орельен
    Фамилия Капуэ
    Команда Булонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1982 (41 год)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 21 0 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.04.2010 75' -90' Осер (Осер) 1:1 ПСЖ (Париж)
    20.03.2010 73' -90' Осер (Осер) 2:1 Ле Ман (Ле Ман)
    74'
    13.03.2010 79' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Осер (Осер)
    10.03.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:2 Осер (Осер)
    06.03.2010 1' -90' Осер (Осер) 1:0 Валансьен (Валансьен)
    90'
    28.02.2010 1' -53' Лилль (Лилль) 1:2 Осер (Осер)
    18'
    14.02.2010 1' -90' Осер (Осер) 1:0 Ренн (Ренн)
    06.02.2010 1' -77' Гренобль (Гренобль) 5:0 Осер (Осер)
    31.01.2010 Был в запасе Осер (Осер) 1:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    20.01.2010 69' -90' Ницца (Ницца) 0:1 Осер (Осер)
    16.01.2010 1' -46' Осер (Осер) 0:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    23.12.2009 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:2 Осер (Осер)
    20.12.2009 1' -64' Осер (Осер) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    15.12.2009 1' -90' Валансьен (Валансьен) 0:0 Осер (Осер)
    06.12.2009 1' -46' Осер (Осер) 1:3 Нанси (Нанси)
    28.11.2009 1' -88' ПСЖ (Париж) 1:0 Осер (Осер)
    75'
    21.11.2009 1' -90' Осер (Осер) 2:0 Монако (Монако)
    07.11.2009 1' -90' Ле Ман (Ле Ман) 0:1 Осер (Осер)
    48'
    31.10.2009 1' -86' Осер (Осер) 2:1 Монпелье (Монпелье)
    25.10.2009 73' -90' Осер (Осер) 3:2 Лилль (Лилль)
    83'
    03.10.2009 1' -90' Ренн (Ренн) 0:1 Осер (Осер)
    38'
    26.09.2009 1' -46' Осер (Осер) 2:0 Гренобль (Гренобль)
    19.09.2009 1' -74' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Осер (Осер)
    61'
    13.09.2009 1' -76' Осер (Осер) 2:0 Ницца (Ницца)
    • Читайте нас: 
    11