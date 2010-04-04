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Орельен Капуэ
Статистика
Орельен Капуэ - статистика
Завершил карьеру
28 февраля 1982 (44)
#10 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Гваделупа | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
21
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 31 тур
Осер
1 : 1
04.04.2010
ПСЖ
75' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
2 : 1
20.03.2010
Ле Ман
73' - 90'
74'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1 : 1
13.03.2010
Осер
79' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
1 : 2
10.03.2010
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Осер
1 : 0
06.03.2010
Валансьен
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
1 : 2
28.02.2010
Осер
1' - 53'
18'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1 : 0
14.02.2010
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
5 : 0
06.02.2010
Осер
1' - 77'
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
1 : 0
31.01.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
0 : 1
20.01.2010
Осер
69' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0 : 0
16.01.2010
Булонь
1' - 46'
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
0 : 2
23.12.2009
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Осер
1 : 1
20.12.2009
Тулуза
1' - 64'
Франция. Лига 1, 11 тур
Валансьен
0 : 0
15.12.2009
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
1 : 3
06.12.2009
Нанси
1' - 46'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
1 : 0
28.11.2009
Осер
1' - 88'
75'
Франция. Лига 1, 14 тур
Осер
2 : 0
21.11.2009
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ле Ман
0 : 1
07.11.2009
Осер
1' - 90'
48'
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
2 : 1
31.10.2009
Монпелье
1' - 86'
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
3 : 2
25.10.2009
Лилль
73' - 90'
83'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0 : 1
03.10.2009
Осер
1' - 90'
38'
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
2 : 0
26.09.2009
Гренобль
1' - 46'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
1 : 1
19.09.2009
Осер
1' - 74'
61'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 0
13.09.2009
Ницца
1' - 76'
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