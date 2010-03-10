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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Осер
Бордо - Осер: обзор матча 10 марта 2010
Бордо
10.03.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 2
Завершен
Осер
7'
Б. Тремулинас
64'
И. Йелень
84'
И. Йелень
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Осер
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
И. Йелень
Замена
Д. Белльон
️️️️
Г. Сертик
ГОЛ! 1:2!
И. Йелень
Замена
В. Бирса
️️️️
Р. Конту
ГОЛ! 1:1!
И. Йелень
Пас отдал
Д. Никулаэ
Желтая карточка
Д. Олиеч
Замена
Ж. Берто
️️️️
С. Грихтинг
Замена
Фернандо
️️️️
А. Диарра
Желтая карточка
Р. Конту
Замена
Энрике
️️️️
М. Планюс
ГОЛ! 1:0!
Б. Тремулинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
21
Матье Шальме
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ЦЗ
12
Алу Диарра
(К)
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЛП
20
Жуссие
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
22
Людовик Сане
ПП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
2
Седрик Ангбар
ЛЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ПЗ
25
Бенуа Педретти
(К)
ЛП
18
Рой Конту
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
22
Кевин Малага
ЦЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
21
Шальме
27
Планюс
14
Тремулинас
12
Диарра
8
Гуркюфф
20
Жуссие
22
Сертик
22
Сане
27
Шамах
79
Кавенаги
4-4-2
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
14
Олиеч
18
Конту
88
Ндинга
25
Педретти
21
Никулаэ
27
Йелень
27
Планюс
21
Энрике
21
Энрике
27
Планюс
12
Диарра
6
Фернандо
6
Фернандо
12
Диарра
22
Сертик
11
Белльон
11
Белльон
22
Сертик
3
Грихтинг
23
Берто
23
Берто
3
Грихтинг
18
Конту
23
Бирса
23
Бирса
18
Конту
27
Йелень
20
Кверсия
20
Кверсия
27
Йелень
Остались в запасе
Бордо
Осер
16
Ульрих Раме
ВР
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
22
Кевин Малага
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
22
Кевин Малага
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Бордо - Осер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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