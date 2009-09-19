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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Осер
Сент-Этьен - Осер: обзор матча 19 сентября 2009
Сент-Этьен
19.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Осер
13'
Г. Бергессио
76'
К. Лежен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Осер
Замена
К. Ландрен
️️️️
М. Дабо
Замена
Э. Ривьер
️️️️
А. Фернандес
ГОЛ! 1:1!
К. Лежен
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
К. Шафни
Замена
К. Лежен
️️️️
О. Капуэ
Замена
К. Миральяс
️️️️
Г. Бергессио
Желтая карточка
О. Капуэ
Замена
Д. Олиеч
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Д. Ндинга
Желтая карточка
А. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Г. Бергессио
13'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Бубакар Саного
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
4-3-1-2
40
Жано
26
Баял Салл
8
Н'Дав
27
Варро
35
Дабо
17
Фернандес
6
Фернандес
8
Матюиди
10
Пайет
18
Бергессио
28
Саного
4-1-4-1
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
3
Грихтинг
12
Миньо
10
Капуэ
25
Шафни
88
Ндинга
25
Педретти
23
Бирса
27
Йелень
35
Дабо
8
Ландрен
8
Ландрен
35
Дабо
18
Бергессио
87
Миральяс
87
Миральяс
18
Бергессио
17
Фернандес
97
Ривьер
97
Ривьер
17
Фернандес
23
Бирса
14
Олиеч
14
Олиеч
23
Бирса
10
Капуэ
22
Лежен
22
Лежен
10
Капуэ
25
Шафни
21
Никулаэ
21
Никулаэ
25
Шафни
Остались в запасе
Сент-Этьен
Осер
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Ален Перрен
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Сент-Этьен - Осер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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