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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ренн
Осер - Ренн: обзор матча 14 февраля 2010
Осер
14.02.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
42'
И. Йелень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Ренн
Замена
Р. Конту
️️️️
И. Йелень
Замена
М. Сов
️️️️
А. Теттей
Замена
И. Бангура
️️️️
Д. Бриан
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Олиеч
Замена
К. Малага
️️️️
С. Грихтинг
Желтая карточка
Б. Педретти
Замена
Я. М'Вила
️️️️
Ж. Лерой
ГОЛ! 1:0!
И. Йелень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Осер
40
Вилли Мэйенс
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Кевин Малага
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
4-1-3-2
16
Сорен
23
Берто
12
Миньо
3
Грихтинг
2
Ангбар
10
Капуэ
25
Педретти
88
Ндинга
14
Олиеч
21
Никулаэ
27
Йелень
4-3-1-2
1
Дюшез
16
Фанни
12
Мангане
29
Данзе
13
Ханссон
6
Теттей
18
Лемуан
6
Лерой
12
Марво
3
Гьян
7
Бриан
3
Грихтинг
22
Малага
22
Малага
3
Грихтинг
14
Олиеч
23
Бирса
23
Бирса
14
Олиеч
27
Йелень
18
Конту
18
Конту
27
Йелень
6
Лерой
6
М'Вила
6
М'Вила
6
Лерой
7
Бриан
3
Бангура
3
Бангура
7
Бриан
6
Теттей
17
Сов
17
Сов
6
Теттей
Остались в запасе
Осер
Ренн
40
Вилли Мэйенс
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
40
Вилли Мэйенс
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Осер - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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