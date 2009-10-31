Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Монпелье
Осер - Монпелье: обзор матча 31 октября 2009
Осер
31.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
16'
И. Йелень
29'
И. Йелень
90'
Н. Джодич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Монпелье
Замена
Р. Конту
️️️️
Д. Никулаэ
ГОЛ! 2:1!
Н. Джодич
Замена
Ж. Берто
️️️️
О. Капуэ
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
Замена
Ж. Саихи
️️️️
С. Камара
Красная карточка
Т. Коста
Замена
Д. Олиеч
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
Б. Педретти
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
Ф. Делайе
ГОЛ! 2:0!
И. Йелень
ГОЛ! 1:0!
И. Йелень
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Камел Шафни
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
8
Филипп Делайе
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
12
Анисе
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
4-1-3-2
16
Сорен
15
Дудка
6
Кулибали
3
Грихтинг
12
Миньо
10
Капуэ
25
Шафни
23
Бирса
25
Педретти
21
Никулаэ
27
Йелень
4-4-2
16
Журдрен
6
Марво
34
Джодич
4
Спахич
2
Янга-Мбива
14
Пито
8
Коста
19
Женешам
8
Делайе
31
Монтаньо
19
Камара
10
Капуэ
23
Берто
23
Берто
10
Капуэ
23
Бирса
14
Олиеч
14
Олиеч
23
Бирса
21
Никулаэ
18
Конту
18
Конту
21
Никулаэ
19
Камара
23
Саихи
23
Саихи
19
Камара
8
Делайе
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
8
Делайе
Остались в запасе
Осер
Монпелье
1
Реми Риу
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
12
Анисе
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
12
Анисе
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Осер - Монпелье
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
Новости команд
Все
Осер
Монпелье
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+