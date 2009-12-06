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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Нанси
Осер - Нанси: обзор матча 06 декабря 2009
Осер
06.12.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 3
Завершен
Нанси
35'
В. Бирса
25'
А. Луис
51'
А. Уадду
87'
Ю. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Нанси
Красная карточка
Б. Ка
ГОЛ! 1:3!
Ю. Хаджи
Замена
К. Лежен
️️️️
С. Грихтинг
Замена
Ж. Фере
️️️️
И. Диа
Желтая карточка
Д. Никулаэ
Желтая карточка
М. Буржуа
Замена
Ж. Лотье
️️️️
К. Малонга
Желтая карточка
Б. Траоре
Замена
М. Буржуа
️️️️
К. Шафни
Желтая карточка
А. Кулибали
Желтая карточка
К. Шафни
ГОЛ! 1:2!
А. Уадду
Замена
Д. Олиеч
️️️️
О. Капуэ
Желтая карточка
Д. Макалусо
ГОЛ! 1:1!
В. Бирса
Желтая карточка
Ж. Бризон
Желтая карточка
А. Луис
ГОЛ! 0:1!
А. Луис
Замена
Б. Траоре
️️️️
Р. Леметр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Камел Шафни
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
22
Максим Буржуа
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
4-1-3-2
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
10
Капуэ
25
Шафни
23
Бирса
88
Ндинга
21
Никулаэ
18
Конту
4-3-3
1
Брасильяно
27
Уадду
13
Макалусо
17
Луис
25
Леметр
27
Бризон
7
Ка
6
Беренге
15
Хаджи
22
Диа
4
Малонга
25
Шафни
22
Буржуа
22
Буржуа
25
Шафни
10
Капуэ
14
Олиеч
14
Олиеч
10
Капуэ
3
Грихтинг
22
Лежен
22
Лежен
3
Грихтинг
4
Малонга
4
Лотье
4
Лотье
4
Малонга
25
Леметр
8
Траоре
8
Траоре
25
Леметр
22
Диа
25
Фере
25
Фере
22
Диа
Остались в запасе
Осер
Нанси
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
21
Джамель Бакар
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Осер - Нанси
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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