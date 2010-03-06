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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Валансьен
Осер - Валансьен: обзор матча 06 марта 2010
Осер
06.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Валансьен
38'
И. Йелень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Валансьен
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
О. Капуэ
Замена
Р. Гомис
️️️️
Р. Коад
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Никулаэ
Желтая карточка
Б. Педретти
Замена
Г. Данич
️️️️
Ф. Кадир
ГОЛ! 1:0!
И. Йелень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
22
Максим Буржуа
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
4-1-2-3
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
10
Капуэ
88
Ндинга
25
Педретти
21
Никулаэ
27
Йелень
18
Конту
4-4-2
30
Пеннето
13
Бонг
4
Бишевац
5
Ангуа
6
Дюкортью
24
Коад
20
Кадир
15
Санчес
8
Бен Халфаллах
2
Одель
28
Пужоль
21
Никулаэ
23
Бирса
23
Бирса
21
Никулаэ
20
Кадир
28
Данич
28
Данич
20
Кадир
24
Коад
6
Гомис
6
Гомис
24
Коад
Остались в запасе
Осер
Валансьен
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
14
Деннис Олиеч
ПП
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Жан-Луис Лека
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
14
Деннис Олиеч
ПП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Осер - Валансьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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