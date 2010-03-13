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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Осер
Монпелье - Осер: обзор матча 13 марта 2010
Монпелье
13.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Осер
66'
Т. Коста
45'
Д. Олиеч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Осер
Вторая желтая
Ж. Берто
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
И. Йелень
Замена
Б. Койта
️️️️
С. Камара
Замена
Г. Бокали
️️️️
Ж. Марво
Замена
О. Капуэ
️️️️
В. Бирса
Замена
Р. Конту
️️️️
Д. Олиеч
Желтая карточка
Ж. Берто
ГОЛ! 1:1!
Т. Коста
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Янга-Мбива
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 0:1!
Д. Олиеч
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
Д. Олиеч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Кевин Малага
ЦЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
4-3-3
16
Журдрен
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
4
Спахич
6
Марво
8
Коста
19
Женешам
14
Пито
19
Камара
18
Аит-Фана
31
Монтаньо
4-4-2
16
Сорен
2
Ангбар
12
Миньо
6
Кулибали
23
Берто
14
Олиеч
25
Педретти
88
Ндинга
23
Бирса
27
Йелень
21
Никулаэ
6
Марво
2
Бокали
2
Бокали
6
Марво
2
Янга-Мбива
20
Бельханда
20
Бельханда
2
Янга-Мбива
19
Камара
55
Койта
55
Койта
19
Камара
23
Бирса
10
Капуэ
10
Капуэ
23
Бирса
14
Олиеч
18
Конту
18
Конту
14
Олиеч
27
Йелень
20
Кверсия
20
Кверсия
27
Йелень
Остались в запасе
Монпелье
Осер
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
22
Кевин Малага
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
22
Кевин Малага
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Монпелье - Осер
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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