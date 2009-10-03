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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Осер
Ренн - Осер: обзор матча 03 октября 2009
Ренн
03.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
Осер
17'
Б. Педретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Осер
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
Л. Обе
Желтая карточка
Д. Олиеч
Желтая карточка
А. Гьян
Замена
К. Шафни
️️️️
В. Бирса
Замена
М. Нэрри
️️️️
Б. Педретти
Желтая карточка
Я. М'Вила
Замена
А. Теттей
️️️️
Ф. Лемуан
Желтая карточка
С. Грихтинг
Замена
М. Сов
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
С. Ангбар
Желтая карточка
О. Капуэ
Желтая карточка
Ф. Лемуан
Замена
Р. Данзе
️️️️
С. Марво
18'
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Педретти
Красная карточка
К. Боканегра
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
20
Юниси Инамото
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дюшез
3
Боканегра
16
Фанни
12
Мангане
0
Обе
6
М'Вила
6
Лерой
18
Лемуан
9
Кембо-Экоко
12
Марво
3
Гьян
4-1-4-1
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
3
Грихтинг
12
Миньо
10
Капуэ
14
Олиеч
88
Ндинга
25
Педретти
23
Бирса
21
Никулаэ
12
Марво
29
Данзе
29
Данзе
12
Марво
18
Лемуан
6
Теттей
6
Теттей
18
Лемуан
9
Кембо-Экоко
17
Сов
17
Сов
9
Кембо-Экоко
25
Педретти
4
Нэрри
4
Нэрри
25
Педретти
23
Бирса
25
Шафни
25
Шафни
23
Бирса
Остались в запасе
Ренн
Осер
20
Юниси Инамото
ЦП
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Микаэль Пажис
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Ален Траоре
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
20
Юниси Инамото
ЦП
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Микаэль Пажис
ПП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Ален Траоре
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Ренн - Осер
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
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