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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - ПСЖ
Осер - ПСЖ: обзор матча 04 апреля 2010
Осер
04.04.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
11'
Д. Никулаэ
16'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - ПСЖ
Замена
️️️️
Г. Оаро
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Ю. Санкаре
Замена
О. Капуэ
️️️️
В. Бирса
Замена
М. Кежман
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Р. Конту
️️️️
Д. Олиеч
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Замена
Ж. Берто
️️️️
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
К. Макелеле
Желтая карточка
Г. Оаро
16'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Санкаре
ГОЛ! 1:0!
Д. Никулаэ
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Матея Кежман
ЦФ
3-2-3-2
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
15
Дудка
2
Ангбар
25
Педретти
23
Бирса
14
Олиеч
27
Йелень
21
Никулаэ
4-4-2
30
Эдель
22
Арман
12
Сахо
13
Траоре
6
Камара
13
Санкаре
0
Макелеле
11
Клеман
29
Сессеньон
9
Эрдинг
99
Оаро
12
Миньо
23
Берто
23
Берто
12
Миньо
23
Бирса
10
Капуэ
10
Капуэ
23
Бирса
14
Олиеч
18
Конту
18
Конту
14
Олиеч
13
Санкаре
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
13
Санкаре
9
Эрдинг
99
Кежман
99
Кежман
9
Эрдинг
Остались в запасе
Осер
ПСЖ
1
Реми Риу
ВР
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Вилли Гронден
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
0
Людовик Жюли
ПП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
0
Людовик Жюли
ПП
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Осер - ПСЖ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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