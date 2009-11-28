Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Осер
ПСЖ - Осер: обзор матча 28 ноября 2009
ПСЖ
28.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Осер
67'
Ж. Клеман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Осер
Замена
К. Жалле
️️️️
П. Луйиндула
Замена
М. Буржуа
️️️️
О. Капуэ
Замена
А. Эдель
️️️️
Г. Купе
Замена
Д. Олиеч
️️️️
Д. Ндинга
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
Д. Никулаэ
Желтая карточка
О. Капуэ
Желтая карточка
Б. Педретти
Желтая карточка
М. Сахо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Клеман
Замена
️️️️
Л. Жюли
Желтая карточка
Сеара
Желтая карточка
Д. Ндинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
4-4-2
0
Купе
6
Камара
12
Сахо
22
Арман
2
Сеара
29
Сессеньон
11
Клеман
0
Макелеле
0
Жюли
9
Эрдинг
88
Луйиндула
4-1-3-2
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
3
Грихтинг
12
Миньо
10
Капуэ
25
Педретти
25
Шафни
88
Ндинга
18
Конту
21
Никулаэ
0
Купе
30
Эдель
30
Эдель
0
Купе
88
Луйиндула
13
Жалле
13
Жалле
88
Луйиндула
10
Капуэ
22
Буржуа
22
Буржуа
10
Капуэ
88
Ндинга
14
Олиеч
14
Олиеч
88
Ндинга
21
Никулаэ
20
Кверсия
20
Кверсия
21
Никулаэ
Остались в запасе
ПСЖ
Осер
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча ПСЖ - Осер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Осер
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
Вчера, 14:28
5
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Сафонов потерял багаж по пути из Парижа в Москву
Вчера, 14:28
5
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«ПСЖ» – «Труа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+