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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ле-Ман
Осер - Ле-Ман: обзор матча 20 марта 2010
Осер
20.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ле-Ман
25'
И. Йелень
90'
Б. Педретти
90'
Т. Хельстад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Ле-Ман
ГОЛ! 2:1!
Т. Хельстад
ГОЛ! 2:0!
Б. Педретти
Замена
Р. Конту
️️️️
И. Йелень
Замена
А. Абди
️️️️
Ф. Томас
Замена
Т. Хельстад
️️️️
М. Доссеви
Желтая карточка
Г. Сердан
Замена
Ф. Сиссе
️️️️
Р. Лама
Желтая карточка
О. Капуэ
Замена
О. Капуэ
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
К. Шафни
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Б. Педретти
Желтая карточка
Ф. Томас
Желтая карточка
М. Нэрри
Желтая карточка
Э. Ле Таллек
ГОЛ! 1:0!
И. Йелень
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Баптист Мартен
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
88
Ндинга
23
Бирса
25
Педретти
14
Олиеч
21
Никулаэ
27
Йелень
4-1-2-1-2
1
Овоно
14
Корчиа
50
Паулу
19
Сердан
24
Бааль
8
Томас
14
Доссеви
4
Нэрри
14
Лама
14
Ле Таллек
20
Майга
21
Никулаэ
10
Капуэ
10
Капуэ
21
Никулаэ
23
Бирса
25
Шафни
25
Шафни
23
Бирса
27
Йелень
18
Конту
18
Конту
27
Йелень
14
Доссеви
22
Хельстад
22
Хельстад
14
Доссеви
14
Лама
20
Сиссе
20
Сиссе
14
Лама
8
Томас
22
Абди
22
Абди
8
Томас
Остались в запасе
Осер
Ле-Ман
15
Баптист Мартен
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
Остались в запасе
15
Баптист Мартен
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Осер - Ле-Ман
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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