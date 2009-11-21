Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Монако
Осер - Монако: обзор матча 21 ноября 2009
Осер
21.11.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Монако
45+2'
А. Кулибали
88'
Д. Ндинга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Монако
Замена
Р. Конту
️️️️
К. Шафни
+2
Замена
Д. Олиеч
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
Ж. Берто
️️️️
И. Йелень
ГОЛ! 2:0!
Д. Ндинга
Пас отдал
Д. Никулаэ
Замена
Я. Сагбо
️️️️
М. Кутадье
Желтая карточка
Э. Коста
Замена
Х. Пабло Пино
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Д. Ндинга
Желтая карточка
А. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
А. Кулибали
Пас отдал
Б. Педретти
+2
+1
Желтая карточка
Д. Траоре
Желтая карточка
П. Чу-Юн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
2
Седрик Ангбар
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Камел Шафни
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
АП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
13
Джими Траоре
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ЛП
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Эдуардо Коста
ЦП
8
Алехандро Алонсо
(К)
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
22
Эйдур Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
22
Максим Буржуа
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Сорен
2
Ангбар
3
Грихтинг
6
Кулибали
12
Миньо
10
Капуэ
25
Шафни
25
Педретти
88
Ндинга
27
Йелень
21
Никулаэ
4-4-2
16
Руффье
12
Адриано
13
Траоре
28
Пюйгренье
5
Лоло
8
Алонсо
6
Кутадье
6
Эдуардо Коста
27
Монгонгю
22
Гудьонсен
30
Пак Чу-Юн
27
Йелень
23
Берто
23
Берто
27
Йелень
21
Никулаэ
14
Олиеч
14
Олиеч
21
Никулаэ
25
Шафни
18
Конту
18
Конту
25
Шафни
12
Адриано
99
Пино
99
Пино
12
Адриано
6
Кутадье
20
Сагбо
20
Сагбо
6
Кутадье
Остались в запасе
Осер
Монако
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Осер - Монако
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Аббе-Дешамп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Осер
Монако
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+