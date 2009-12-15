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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Осер
Валансьен - Осер: обзор матча 15 декабря 2009
Валансьен
15.12.2009, вторник, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Осер
Замена
В. Бирса
️️️️
И. Йелень
Замена
М. Самасса
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Р. Конту
️️️️
Д. Никулаэ
19'
Желтая карточка
С. Грихтинг
Желтая карточка
Ж. Одель
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
6
Реми Гомис
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
4-4-2
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
5
Рафаэль
4
Бишевац
29
Тьене
8
Бен Халфаллах
15
Санчес
24
Коад
6
Гомис
2
Одель
28
Пужоль
4-1-3-2
16
Сорен
2
Ангбар
12
Миньо
3
Грихтинг
6
Кулибали
10
Капуэ
14
Олиеч
25
Педретти
88
Ндинга
21
Никулаэ
27
Йелень
28
Пужоль
16
Самасса
16
Самасса
28
Пужоль
27
Йелень
23
Бирса
23
Бирса
27
Йелень
21
Никулаэ
18
Конту
18
Конту
21
Никулаэ
Остались в запасе
Валансьен
Осер
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Валансьен - Осер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Нунгессер
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