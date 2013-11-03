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    Сергей Пятикопов - статистика

    Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Леонидович
    Фамилия Пятикопов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 1978 (44 года)
    Рост 190
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 28 5 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:0 Енисей (Красноярск)
    05.05.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 4:0 Енисей (Красноярск)
    30.04.2014 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:2 Балтика (Калининград)
    30.03.2014 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Химик (Дзержинск)
    26'
    23.03.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Енисей (Красноярск)
    16.03.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:2 Енисей (Красноярск)
    70'
    10.03.2014 35' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    17.11.2013 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    57'
    10.11.2013 1' -90' Сочи (Сочи) 4:2 Енисей (Красноярск)
    50'
    03.11.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:4 Мордовия (Саранск)
    27.10.2013 1' -90' Арсенал (Тула) 1:2 Енисей (Красноярск)
    23.10.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Торпедо (Москва)
    88'
    18.10.2013 1' -90' Салют (Белгород) 1:1 Енисей (Красноярск)
    13.10.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Луч (Владивосток)
    90'
    07.10.2013 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Енисей (Красноярск)
    16.09.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    10.09.2013 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:2 Енисей (Красноярск)
    24'
    05.09.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 Уфа (Уфа)
    66' 53'
    28.08.2013 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    23.08.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    59'
    18.08.2013 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:2 Енисей (Красноярск)
    12.08.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    55'
    07.08.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    02.08.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    28.07.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Сочи (Сочи)
    18.07.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:3 Арсенал (Тула)
    13.07.2013 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Енисей (Красноярск)
    07.07.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:4 Ротор (Волгоград)
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