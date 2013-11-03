|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|28
|5
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|05.05.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|4:0
|Енисей (Красноярск)
|30.04.2014
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|30.03.2014
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|26'
|23.03.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|16.03.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|70'
|10.03.2014
|35' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|17.11.2013
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|57'
|10.11.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|4:2
|Енисей (Красноярск)
|50'
|03.11.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:4
|Мордовия (Саранск)
|27.10.2013
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|23.10.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|88'
|18.10.2013
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|13.10.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|90'
|07.10.2013
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|16.09.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|10.09.2013
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|24'
|05.09.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Уфа (Уфа)
|66' 53'
|28.08.2013
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|23.08.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|59'
|18.08.2013
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|12.08.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|55'
|07.08.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|02.08.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|28.07.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|18.07.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:3
|Арсенал (Тула)
|13.07.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|07.07.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:4
|Ротор (Волгоград)