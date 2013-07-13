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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Енисей
Торпедо - Енисей: обзор матча 13 июля 2013
Торпедо
13.07.2013, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Енисей
86'
Желтая карточка
А. Масловский
Желтая карточка
А. Кацалапов
85'
Замена
М. Багаев
️️️️
Л. Корнилов
81'
78'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
П. Рожков
77'
Замена
С. Лужков
️️️️
Л. Буш
Замена
Д. Большаков
️️️️
Д. Кудряшов
74'
70'
Замена
А. Масловский
️️️️
О. Лайзанс
Замена
О. Поляков
️️️️
М. Бурченко
63'
Замена
А. Салугин
️️️️
Л. Тесак
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Казаков
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Александр Алферов
Торпедо
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-5-1
14
Конюхов
8
Тесак
4
Айдов
55
Тараканов
34
Кацалапов
20
Стеклов
8
Бурченко
13
Кудряшов
40
Кулешов
18
Корнилов
99
Шевченко
4-2-2-2
79
Плотников
27
Лебамба
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
27
Рожков
88
Ситдиков
14
Лайзанс
9
Лешонок
7
Буш
88
Галыш
8
Бурченко
90
Поляков
90
Поляков
8
Бурченко
18
Корнилов
71
Багаев
71
Багаев
18
Корнилов
13
Кудряшов
9
Большаков
9
Большаков
13
Кудряшов
8
Тесак
77
Салугин
77
Салугин
8
Тесак
14
Лайзанс
33
Масловский
33
Масловский
14
Лайзанс
7
Буш
19
Лужков
19
Лужков
7
Буш
27
Рожков
23
Лескано
23
Лескано
27
Рожков
Остались в запасе
Торпедо
Енисей
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Владимир Казаков
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Владимир Казаков
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Торпедо - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Сатурн
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