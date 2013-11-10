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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Енисей
Сочи - Енисей: обзор матча 10 ноября 2013
Сочи
10.11.2013, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
4 : 2
Завершен
Енисей
33'
С. Матяш
43'
С. Матяш
70'
Д. Акимов (П)
80'
Д. Акимов
50'
С. Пятикопов
58'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Енисей
Замена
В. Сысоев
️️️️
Д. Акимов
90'
+1
Замена
А. Маматюк
️️️️
Е. Матрахов
89'
Замена
В. Есин
️️️️
Р. Гиголаев
84'
ГОЛ! 4:2!
Д. Акимов
80'
Замена
М. Федоров
️️️️
С. Егоров
74'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Акимов
70'
69'
Желтая карточка
Л. Буш
69'
Желтая карточка
А. Плотников
Желтая карточка
Е. Матрахов
58'
58'
ГОЛ! 2:2!
Х. Эдуардо Лескано
54'
Желтая карточка
Е. Качан
Желтая карточка
Д. Акимов
50'
50'
ГОЛ! 2:1!
С. Пятикопов
46'
Замена
Л. Буш
️️️️
С. Лебамба
Желтая карточка
А. Кулеша
45'
ГОЛ! 2:0!
С. Матяш
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Матяш
33'
28'
Желтая карточка
К. Марущак
16'
Желтая карточка
Е. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Максим Федоров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
4-1-2-3
1
Самохвалов
30
Идову
3
Сурков
2
Кулеша
4
Васильев
10
Матрахов
13
Гиголаев
58
Егоров
98
Акимов
10
Матяш
10
Сушкин
3-2-4-1
79
Плотников
27
Лебамба
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
18
Марущак
63
Рыжов
14
Лайзанс
8
Иванов
83
Харитонов
23
Лескано
98
Акимов
4
Сысоев
4
Сысоев
98
Акимов
58
Егоров
10
Федоров
10
Федоров
58
Егоров
13
Гиголаев
27
Есин
27
Есин
13
Гиголаев
10
Матрахов
10
Маматюк
10
Маматюк
10
Матрахов
27
Лебамба
7
Буш
7
Буш
27
Лебамба
Остались в запасе
Сочи
Енисей
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Сергей Дмитриев
22
Денис Магадиев
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Сочи - Енисей
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
МСА Петровский
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