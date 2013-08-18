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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Енисей
Оренбург - Енисей: обзор матча 18 августа 2013
Оренбург
18.08.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
29'
А. Хазов
33'
С. Турсунов
24'
Х. Эдуардо Лескано
49'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Енисей
90'
+1
Желтая карточка
К. Марущак
Замена
Н. Саталкин
️️️️
С. Бреев
77'
74'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
72'
Вторая желтая
В. Лешонок
68'
Замена
П. Рожков
️️️️
Л. Буш
Замена
З. Арзиани
️️️️
О. Кожанов
55'
54'
Замена
И. Шабаев
️️️️
Д. Магадиев
49'
ГОЛ! 2:2!
В. Лешонок
46'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
И. Ламбарский
33'
Желтая карточка
В. Лешонок
ГОЛ! 2:1!
С. Турсунов
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Хазов
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эдуардо Лескано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
3-2-2-1-2
77
Москвин
2
Полуяхтов
10
Парняков
58
Ойеволе
26
Васиев
12
Малых
23
Бреев
30
Друзин
17
Турсунов
20
Кожанов
16
Хазов
3-2-3-1-1
79
Плотников
22
Магадиев
80
Качан
5
Пятикопов
27
Лебамба
18
Марущак
19
Ламбарский
14
Лайзанс
9
Лешонок
7
Буш
23
Лескано
20
Кожанов
25
Арзиани
25
Арзиани
20
Кожанов
23
Бреев
87
Саталкин
87
Саталкин
23
Бреев
7
Буш
27
Рожков
27
Рожков
7
Буш
22
Магадиев
22
Шабаев
22
Шабаев
22
Магадиев
23
Лескано
7
Пьянченко
7
Пьянченко
23
Лескано
19
Ламбарский
63
Рыжов
63
Рыжов
19
Ламбарский
Остались в запасе
Оренбург
Енисей
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Остались в запасе
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Оренбург - Енисей
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Газовик
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