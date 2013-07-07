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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Ротор
Енисей - Ротор: обзор матча 07 июля 2013
Енисей
07.07.2013, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 4
Завершен
Ротор
65'
Х. Эдуардо Лескано
17'
А. Ставпец
32'
А. Ставпец
36'
А. Рылов
76'
Д. Комаровский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Ротор
87'
Замена
С. Рябоконь
️️️️
Д. Гузь
82'
Желтая карточка
И. Зинин
81'
Желтая карточка
Р. Войдель
76'
ГОЛ! 1:4!
Д. Комаровский
Желтая карточка
С. Лужков
73'
Замена
Е. Иванов
️️️️
О. Лайзанс
65'
ГОЛ! 1:3!
Х. Эдуардо Лескано
65'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
П. Рожков
60'
55'
Желтая карточка
А. Малыгин
Замена
Д. Магадиев
️️️️
Л. Буш
46'
Желтая карточка
П. Рожков
43'
36'
ГОЛ! 0:3!
А. Рылов
Пас отдал
А. Ставпец
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Ставпец
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Ставпец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
88
Раис Ситдиков
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Александр Алферов
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
4-2-2-2
79
Плотников
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
27
Лебамба
27
Рожков
88
Ситдиков
9
Лешонок
14
Лайзанс
88
Галыш
7
Буш
4-4-1-1
31
Пчелинцев
22
Тен
33
Ламанж
6
Малыгин
55
Гузь
10
Рылов
8
Комаровский
7
Зинин
20
Войдель
16
Ставпец
14
Аппаев
7
Буш
22
Магадиев
22
Магадиев
7
Буш
14
Лайзанс
8
Иванов
8
Иванов
14
Лайзанс
27
Рожков
23
Лескано
23
Лескано
27
Рожков
55
Гузь
3
Рябоконь
3
Рябоконь
55
Гузь
Остались в запасе
Енисей
Ротор
19
Сергей Лужков
ЦП
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
18
Александр Нечаев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
19
Сергей Лужков
ЦП
18
Евгений Круг
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Енисей - Ротор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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