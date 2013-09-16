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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Нефтехимик
Енисей - Нефтехимик: обзор матча 16 сентября 2013
Енисей
16.09.2013, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
33'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Нефтехимик
90'
+1
Желтая карточка
Г. Нуров
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Лешонок
87'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Д. Рыжов
85'
79'
Замена
М. Уридия
️️️️
В. Чала
Красная карточка
И. Шабаев
77'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Е. Иванов
75'
73'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Р. Махмутов
68'
Замена
И. Старков
️️️️
В. Оразсахедов
65'
Желтая карточка
Р. Махмутов
50'
Желтая карточка
Ю. Нестеренко
Желтая карточка
Д. Рыжов
50'
Замена
Д. Магадиев
️️️️
Л. Буш
46'
Желтая карточка
Л. Буш
45'
42'
Замена
Г. Нуров
️️️️
П. Рябошапка
Красная карточка
А. Харитонов
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Лешонок
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
4-5-1
79
Плотников
18
Марущак
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
83
Харитонов
63
Рыжов
8
Иванов
14
Лайзанс
9
Лешонок
7
Буш
4-1-2-1-2
1
Нестеренко
65
Рябошапка
5
Пискунов
25
Смирнов
4
Дранников
88
Камболов
5
Платика
14
Кузяев
23
Махмутов
19
Оразсахедов
34
Чала
7
Буш
22
Магадиев
22
Магадиев
7
Буш
9
Лешонок
27
Рожков
27
Рожков
9
Лешонок
8
Иванов
7
Пьянченко
7
Пьянченко
8
Иванов
63
Рыжов
23
Лескано
23
Лескано
63
Рыжов
34
Чала
25
Уридия
25
Уридия
34
Чала
19
Оразсахедов
10
Старков
10
Старков
19
Оразсахедов
23
Махмутов
71
Дзахов
71
Дзахов
23
Махмутов
65
Рябошапка
94
Нуров
94
Нуров
65
Рябошапка
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
19
Сергей Лужков
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Ивахов
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Сергей Лосев
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
19
Сергей Лужков
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Сергей Лосев
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Центральный
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