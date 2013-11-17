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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Енисей
Cибирь - Енисей: обзор матча 17 ноября 2013
Cибирь
17.11.2013, воскресенье, 13:30
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
76'
В. Рыжков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Енисей
Вторая желтая
В. Головатенко
90'
Желтая карточка
Нивалдо
87'
Замена
В. Азаров
️️️️
В. Рыжков
86'
Желтая карточка
А. Едунов
79'
79'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
О. Лайзанс
ГОЛ! 1:0!
В. Рыжков
76'
75'
Желтая карточка
О. Лайзанс
74'
Замена
В. Галыш
️️️️
В. Пьянченко
63'
Желтая карточка
Д. Магадиев
Желтая карточка
В. Головатенко
59'
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Дудолев
59'
57'
Желтая карточка
С. Пятикопов
Замена
И. Климов
️️️️
А. Гладышев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
7
Василий Пьянченко
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
Главный тренер
Сергей Петренко
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
27
Патрик Кубицки
ЦП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-4-3
22
Пузин
5
Головатенко
4
Выходил
68
Запрудских
5
Гладышев
29
Кабанов
28
Рыжков
18
Дудолев
9
Маркосов
6
Нивалдо
11
Базанов
3-3-4
79
Плотников
27
Лебамба
22
Магадиев
5
Пятикопов
22
Шабаев
7
Пьянченко
18
Марущак
8
Иванов
63
Рыжов
14
Лайзанс
83
Харитонов
28
Рыжков
99
Азаров
99
Азаров
28
Рыжков
18
Дудолев
11
Едунов
11
Едунов
18
Дудолев
5
Гладышев
80
Климов
80
Климов
5
Гладышев
7
Пьянченко
88
Галыш
88
Галыш
7
Пьянченко
14
Лайзанс
23
Лескано
23
Лескано
14
Лайзанс
Остались в запасе
Cибирь
Енисей
27
Патрик Кубицки
ЦП
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
27
Патрик Кубицки
ЦП
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Cибирь - Енисей
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спартак
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