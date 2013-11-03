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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Мордовия
Енисей - Мордовия: обзор матча 03 ноября 2013
Енисей
03.11.2013, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 4
Завершен
Мордовия
58'
Д. Рыжов
90+3'
Х. Эдуардо Лескано
11'
М. Маркин
21'
А. Бобер
23'
Р. Мухаметшин
90+1'
А. Бобер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Мордовия
ГОЛ! 2:4!
Х. Эдуардо Лескано
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Строков
️️️️
А. Иванов
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Бобер
Замена
Л. Буш
️️️️
О. Лайзанс
81'
79'
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Терентьев
67'
Желтая карточка
И. Эдиев
ГОЛ! 1:3!
Д. Рыжов
58'
51'
Желтая карточка
М. Перендиа
Замена
П. Рожков
️️️️
Д. Магадиев
32'
Желтая карточка
Е. Иванов
24'
23'
ГОЛ! 0:3!
Р. Мухаметшин
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Бобер
Желтая карточка
Е. Качан
19'
14'
Желтая карточка
А. Димидко
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
34
Игорь Крутов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
3-2-4-1
79
Плотников
22
Магадиев
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
18
Марущак
83
Харитонов
63
Рыжов
14
Лайзанс
8
Иванов
23
Лескано
4-1-4-1
1
Коченков
37
Терентьев
5
Эдиев
40
Перендиа
12
Божович
11
Пазин
8
Бобер
88
Иванов
2
Димидко
9
Мухаметшин
93
Маркин
22
Магадиев
27
Рожков
27
Рожков
22
Магадиев
14
Лайзанс
7
Буш
7
Буш
14
Лайзанс
88
Иванов
11
Строков
11
Строков
88
Иванов
37
Терентьев
34
Крутов
34
Крутов
37
Терентьев
Остались в запасе
Енисей
Мордовия
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Сергей Петренко
98
Дмитрий Абакумов
ВР
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
20
Антон Полюткин
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Виталий Галыш
АП
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Енисей - Мордовия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Центральный
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