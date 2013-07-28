Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Сочи
Енисей - Сочи: обзор матча 28 июля 2013
Енисей
28.07.2013, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
29'
О. Лайзанс
44'
В. Лешонок
62'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Сочи
Замена
А. Никитин
️️️️
В. Лешонок
90'
+1
84'
Замена
В. Сушкин
️️️️
С. Егоров
83'
Замена
И. Маркелов
️️️️
В. Ильин
Замена
Е. Иванов
️️️️
О. Лайзанс
81'
Желтая карточка
И. Ламбарский
74'
70'
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
П. Рожков
️️️️
Д. Рыжов
63'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Л. Буш
63'
62'
ГОЛ! 2:1!
В. Ильин
52'
Желтая карточка
В. Ильин
46'
Замена
Д. Акимов
️️️️
Р. Гиголаев
46'
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Мельник
ГОЛ! 2:0!
В. Лешонок
Пас отдал
С. Лебамба
44'
ГОЛ! 1:0!
О. Лайзанс
Пас отдал
Д. Рыжов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Александр Алферов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Федоров
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
4-1-3-2
79
Плотников
22
Магадиев
80
Качан
5
Пятикопов
27
Лебамба
88
Ситдиков
9
Лешонок
14
Лайзанс
63
Рыжов
88
Галыш
7
Буш
3-2-3-2
1
Самохвалов
3
Сурков
15
Ершов
5
Кудинов
29
Мельник
11
Кирсанов
58
Егоров
10
Федоров
13
Гиголаев
10
Матяш
98
Ильин
63
Рыжов
27
Рожков
27
Рожков
63
Рыжов
9
Лешонок
4
Никитин
4
Никитин
9
Лешонок
7
Буш
19
Ламбарский
19
Ламбарский
7
Буш
14
Лайзанс
8
Иванов
8
Иванов
14
Лайзанс
29
Мельник
4
Васильев
4
Васильев
29
Мельник
98
Ильин
88
Маркелов
88
Маркелов
98
Ильин
13
Гиголаев
98
Акимов
98
Акимов
13
Гиголаев
58
Егоров
10
Сушкин
10
Сушкин
58
Егоров
Остались в запасе
Енисей
Сочи
33
Александр Масловский
ЛЗ
16
Сергей Бородин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
33
Александр Масловский
ЛЗ
16
Сергей Бородин
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Енисей - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Сочи
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+