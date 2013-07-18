Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Арсенал
Енисей - Арсенал: обзор матча 18 июля 2013
Енисей
18.07.2013, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
20'
В. Галыш
62'
Е. Савин
66'
А. Кутьин
78'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Арсенал
Желтая карточка
Е. Иванов
88'
Красная карточка
И. Шабаев
83'
80'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
78'
ГОЛ! 1:3!
А. Кутьин
76'
Замена
С. Маслов
️️️️
Е. Савин
Замена
Е. Иванов
️️️️
О. Лайзанс
75'
72'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
С. Игнатьев
Замена
Д. Рыжов
️️️️
В. Галыш
70'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
70'
66'
Пенальти не реализован!
А. Кутьин
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Кутьин
Замена
П. Рожков
️️️️
Л. Буш
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
Е. Савин
45'
Желтая карточка
П. Сергеев
Желтая карточка
В. Галыш
37'
35'
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Шилов
30'
Желтая карточка
А. Лях
ГОЛ! 1:0!
В. Галыш
Пас отдал
Л. Буш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
19
Сергей Лужков
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-1-2-2-1
79
Плотников
27
Лебамба
80
Качан
5
Пятикопов
22
Шабаев
88
Ситдиков
9
Лешонок
14
Лайзанс
88
Галыш
7
Буш
23
Лескано
4-2-2-2
1
Филимонов
22
Ершов
71
Денисов
14
Лозенков
9
Шилов
18
Кашчелан
90
Лях
8
Макаренко
27
Игнатьев
99
Савин
48
Кутьин
7
Буш
27
Рожков
27
Рожков
7
Буш
14
Лайзанс
8
Иванов
8
Иванов
14
Лайзанс
88
Галыш
63
Рыжов
63
Рыжов
88
Галыш
23
Лескано
19
Ламбарский
19
Ламбарский
23
Лескано
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
9
Шилов
20
Сергеев
20
Сергеев
9
Шилов
27
Игнатьев
24
Смирнов
24
Смирнов
27
Игнатьев
99
Савин
14
Маслов
14
Маслов
99
Савин
Остались в запасе
Енисей
Арсенал
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
Остались в запасе
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Енисей - Арсенал
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Арсенал
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+