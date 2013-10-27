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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Енисей
Арсенал - Енисей: обзор матча 27 октября 2013
Арсенал
27.10.2013, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
81'
Р. Тимохин
42'
Д. Рыжов
58'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Енисей
90'
Замена
А. Полюткин
️️️️
Д. Рыжов
83'
Замена
К. Марущак
️️️️
С. Лебамба
81'
Замена
А. Никитин
️️️️
Е. Иванов
ГОЛ! 1:2!
Р. Тимохин
81'
66'
Замена
П. Рожков
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Кутьин
62'
Замена
Э. Салкич
️️️️
А. Лях
60'
58'
ГОЛ! 0:2!
Х. Эдуардо Лескано
52'
Желтая карточка
С. Лебамба
Замена
С. Маслов
️️️️
Е. Савин
46'
Замена
П. Сергеев
️️️️
С. Кузнецов
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рыжов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
33
Эрик Салкич
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
2-2-4-2
1
Филимонов
71
Денисов
22
Ершов
18
Кашчелан
90
Лях
27
Игнатьев
10
Кузнецов
8
Макаренко
77
Лепский
99
Савин
48
Кутьин
3-2-4-1
79
Плотников
22
Магадиев
5
Пятикопов
80
Качан
27
Лебамба
22
Шабаев
8
Иванов
14
Лайзанс
63
Рыжов
83
Харитонов
23
Лескано
90
Лях
33
Салкич
33
Салкич
90
Лях
10
Кузнецов
20
Сергеев
20
Сергеев
10
Кузнецов
48
Кутьин
45
Тимохин
45
Тимохин
48
Кутьин
99
Савин
14
Маслов
14
Маслов
99
Савин
23
Лескано
27
Рожков
27
Рожков
23
Лескано
63
Рыжов
20
Полюткин
20
Полюткин
63
Рыжов
8
Иванов
4
Никитин
4
Никитин
8
Иванов
27
Лебамба
18
Марущак
18
Марущак
27
Лебамба
Остались в запасе
Арсенал
Енисей
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
16
Сергей Бородин
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Сергей Петренко
Остались в запасе
15
Виталий Орлов
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Сергей Петренко
Статистика матча Арсенал - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арсенал
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