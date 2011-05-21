Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хамди Касрауи
Статистика
Хамди Касрауи - статистика
Завершил карьеру
18 января 1983 (43)
#16 | Вратарь
192 см | 87 кг
Тунис
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
6
-6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
0 : 1
21.05.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1 : 1
15.05.2011
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ланс
1 : 0
11.05.2011
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1 : 1
07.05.2011
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2 : 3
30.04.2011
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
24.04.2011
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1 : 1
16.04.2011
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3 : 0
10.04.2011
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 1
03.04.2011
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1 : 4
19.03.2011
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
12.03.2011
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
0 : 0
05.03.2011
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
2 : 3
19.02.2011
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
0 : 0
12.02.2011
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ланс
1 : 1
05.02.2011
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1 : 0
29.01.2011
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
2 : 1
15.01.2011
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2 : 2
22.12.2010
Ланс
81' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
3 : 0
11.12.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
1 : 1
04.12.2010
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4 : 1
30.11.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
1 : 3
21.11.2010
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1 : 1
13.11.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
2 : 0
07.11.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 1
30.10.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 0
23.10.2010
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
0 : 0
17.10.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Сошо
3 : 0
02.10.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
0 : 2
26.09.2010
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Валансьен
1 : 1
18.09.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
1 : 4
11.09.2010
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
1 : 4
11.09.2010
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
3 : 1
28.08.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
2 : 2
21.08.2010
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
14.08.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
1 : 2
07.08.2010
Нанси
1' - 90'
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
1
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
1
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
1
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
3
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
9
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
Фото
Ташуев остался без работы
10:17
7
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+