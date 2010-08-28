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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ланс
Сент-Этьен - Ланс: обзор матча 28 августа 2010
Сент-Этьен
28.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ланс
5'
Д. Пайет
79'
Д. Пайет
85'
Д. Пайет
90'
И. Джемаа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ланс
Вторая желтая
С. Маршаль
ГОЛ! 3:1!
И. Джемаа
Замена
И. Саади
️️️️
Г. Бергессио
Желтая карточка
Й. Демон
ГОЛ! 3:0!
Д. Пайет
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
А. Букари
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
Замена
И. Джемаа
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Л. Батльес
️️️️
К. Ландрен
Желтая карточка
С. Маршаль
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Б. Сако
Замена
Т. Маулида
️️️️
С. Орье
Желтая карточка
Л. Перрен
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
25
Сиди Санья
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Жано
6
Монсоро
5
Маршаль
24
Перрен
3
Боканегра
23
Эбондо
20
Сако
8
Ландрен
8
Матюиди
10
Пайет
18
Бергессио
4-2-3
1
Рунье
92
Орье
26
Демон
24
Шелье
12
Бедимо
21
Армаш
18
Руде
11
Эдуардо
12
Букари
22
Монне-Паке
8
Ландрен
10
Батльес
10
Батльес
8
Ландрен
20
Сако
97
Ривьер
97
Ривьер
20
Сако
18
Бергессио
9
Саади
9
Саади
18
Бергессио
12
Букари
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
12
Букари
22
Монне-Паке
17
Джемаа
17
Джемаа
22
Монне-Паке
92
Орье
8
Маулида
8
Маулида
92
Орье
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ланс
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
25
Сиди Санья
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
25
Сиди Санья
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
23
Дарнель Ситу
ЦЗ
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Сент-Этьен - Ланс
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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