Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лилль
Ланс - Лилль: обзор матча 11 сентября 2010
Ланс
11.09.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 4
Завершен
Лилль
61'
А. Букари
23'
Жервиньо
79'
П. Фро
81'
П. Фро
87'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Лилль
ГОЛ! 1:4!
Жервиньо
Замена
М. Рамос
️️️️
Г. Сертик
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 1:3!
П. Фро
ГОЛ! 1:2!
П. Фро
Замена
Д. Полье
️️️️
А. Букари
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
М. Сов
Замена
Н. Ковачевич
️️️️
Т. Маулида
Замена
П. Фро
️️️️
Р. Мавуба
ГОЛ! 1:1!
А. Букари
Желтая карточка
Й. Кабай
Вторая желтая
И. Джемаа
Желтая карточка
И. Джемаа
Желтая карточка
М. Дебюши
Красная карточка
С. Руде
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
3-3-3
1
Рунье
12
Бедимо
24
Шелье
26
Демон
21
Армаш
22
Сертик
18
Руде
8
Маулида
17
Джемаа
12
Букари
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
14
Розегнал
23
Рами
19
Эмерсон
15
Бальмон
29
Кабай
24
Мавуба
10
Азар
27
Жервиньо
17
Сов
22
Сертик
2
Рамос
2
Рамос
22
Сертик
8
Маулида
5
Ковачевич
5
Ковачевич
8
Маулида
12
Букари
10
Полье
10
Полье
12
Букари
17
Сов
7
Обраньяк
7
Обраньяк
17
Сов
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
24
Мавуба
11
Фро
11
Фро
24
Мавуба
Остались в запасе
Ланс
Лилль
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
16
Хамди Касрауи
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
90
Александр Окиджа
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
16
Хамди Касрауи
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ланс - Лилль
1
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Лилль
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+