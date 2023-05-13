Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Локтионов - статистика

Завершил карьеру
19 июня 1985 (41)
#4 | Защитник
194 см | 87 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
29
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 31 тур
Волгарь
1 : 2
13.05.2023
Арсенал
1' - 90'
Россия. Первая лига, 30 тур
Шинник
2 : 1
06.05.2023
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 29 тур
КАМАЗ
2 : 2
29.04.2023
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 28 тур
Волгарь
2 : 1
22.04.2023
Велес
1' - 90'
Россия. Первая лига, 27 тур
Алания
2 : 2
14.04.2023
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 26 тур
Волгарь
0 : 0
07.04.2023
Рубин
1' - 90'
Россия. Первая лига, 25 тур
Волга
0 : 3
02.04.2023
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 24 тур
Волгарь
1 : 1
26.03.2023
Кубань
1' - 90'
Россия. Первая лига, 23 тур
Нефтехимик
1 : 1
19.03.2023
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
1 : 0
12.03.2023
Уфа
1' - 90'
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
2 : 1
05.03.2023
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 20 тур
Волгарь
1 : 1
27.11.2022
Родина
1' - 90'
Россия. Первая лига, 19 тур
Динамо Мх
1 : 2
20.11.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 17 тур
Краснодар-2
0 : 2
06.11.2022
Волгарь
1' - 90'
43'
Россия. Первая лига, 16 тур
Волгарь
1 : 3
29.10.2022
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Первая лига, 15 тур
Арсенал
3 : 2
23.10.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 14 тур
Волгарь
1 : 0
16.10.2022
Шинник
1' - 90'
Россия. Первая лига, 13 тур
Волгарь
0 : 0
09.10.2022
КАМАЗ
1' - 90'
90'
Россия. Первая лига, 12 тур
Велес
1 : 3
01.10.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 11 тур
Волгарь
0 : 0
25.09.2022
Алания
1' - 90'
Россия. Первая лига, 10 тур
Рубин
3 : 2
18.09.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 9 тур
Волгарь
1 : 0
11.09.2022
Волга
1' - 90'
70'
Россия. Первая лига, 8 тур
Кубань
0 : 0
04.09.2022
Волгарь
1' - 90'
58'
Россия. Первая лига, 7 тур
Волгарь
0 : 1
27.08.2022
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. Первая лига, 6 тур
Уфа
0 : 0
21.08.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 4 тур
Родина
0 : 0
07.08.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 3 тур
Волгарь
2 : 1
31.07.2022
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Первая лига, 2 тур
Балтика
3 : 1
24.07.2022
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первая лига, 1 тур
Волгарь
1 : 0
17.07.2022
Акрон
1' - 90'
Главные новости
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
7
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+