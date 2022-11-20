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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Волгарь
Динамо Мх - Волгарь: обзор матча 20 ноября 2022
Динамо Мх
20.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Волгарь
3'
Д. Дибиргаджиев
48'
А. Гаврилович
56'
В. Царукян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Волгарь
Желтая карточка
М. Алибеков
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Гаврилович
87'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Лесников
86'
Замена
️️️️
А. Гилязетдинов
Замена
М. Ибрагимов
️️️️
О. Красильниченко
86'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
С. Кагермазов
80'
Замена
А. Вагидов
️️️️
А. Гаджиев
79'
Желтая карточка
Э. Атабаев
70'
Замена
Р. Халимбеков
️️️️
К. Ибрагимов
65'
Замена
Р. Абдурагимов
️️️️
З. Юсупов
64'
Желтая карточка
З. Юсупов
62'
61'
Желтая карточка
Д. Талалай
56'
ГОЛ! 1:2!
В. Царукян
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Гаврилович
ГОЛ! 1:0!
Д. Дибиргаджиев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Динамо Мх
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
19
Арсен Вагидов
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
11
Владислав Брагин
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
3-2-2-2-1
24
Терновский
4
Ибрагимов
99
Алибеков
13
Кагермазов
3
Красильниченко
4
Шумахов
22
Юсупов
18
Атабаев
70
Гаджиев
9
Магомедов
9
Дибиргаджиев
4-2-1-3
81
Смирнов
4
Локтионов
69
Козлов
3
Ведерников
5
Гаврилович
7
Павлишин
8
Талалай
80
Царукян
17
Лесников
90
Делькин
43
Гилязетдинов
4
Ибрагимов
33
Халимбеков
33
Халимбеков
4
Ибрагимов
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
3
Красильниченко
10
Ибрагимов
10
Ибрагимов
3
Красильниченко
22
Юсупов
7
Абдурагимов
7
Абдурагимов
22
Юсупов
70
Гаджиев
19
Вагидов
19
Вагидов
70
Гаджиев
17
Лесников
11
Брагин
11
Брагин
17
Лесников
Остались в запасе
Динамо Мх
Волгарь
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
7
Марк Полушин
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
7
Марк Полушин
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Динамо Мх - Волгарь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Сергей Мартынов (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
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